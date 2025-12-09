Rusya'nın İvanovo bölgesinde askeri nakliye uçağı düştü
Rusya’nın İvanovo bölgesinde onarım sonrası test uçuşuna çıkan An-22 tipi askeri nakliye uçağı ıssız bir alana düştü. Olay yerine arama-kurtarma ekipleri gönderilirken, uçakta bulunduğu belirtilen 7 kişilik mürettebatın durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Rusya'nın İvanovo bölgesinde "An-22" tipi askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İvanovo bölgesinde An-22 tipi askeri nakliye uçağı, onarım sonrası test uçuşu sırasında ıssız bir yere düştü." ifadesi kullanıldı.
Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, uçaktaki mürettebatın akıbetinin belirsiz olduğu kaydedildi.
Açıklamada, uçağın düşme nedeninin araştırılacağı aktarıldı.
Rus basınında, uçakta 7 kişinin bulunduğu ifade ediliyor.