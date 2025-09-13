Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem
Rusya'da Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmezken ABD Tsunami Uyarı Sistemi deprem sonrası tsunami uyarısı yaptı.
Kaynak: AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi.
Açıklamada, depremin 39,5 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,4 olduğu aktarıldı.
Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.