Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk Limanı'nın faaliyetlerine kısıtlama getirildi
Rusya Federal Ulaştırma Denetleme Servisi'nin Novorossiysk Limanı'nda yaptığı denetlemeler sonucunda demirlemeye geçici olarak kısıtlama getirildi.
Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Karadeniz'deki Novorossiysk Limanı'nda demirlemeye geçici olarak kısıtlama getirildiğini bildirdi.
Transneft'ten yapılan yazılı açıklamada, Rusya Federal Ulaştırma Denetleme Servisi'nin Novorossiysk Limanı'nda denetleme yaptığı belirtildi.
Denetleme sonucunda limandaki demirlemeye 90 günlük kısıtlama getirildiğine işaret edilen açıklamada, limandaki ihlallerin 30 Haziran'a kadar giderilmesi gerektiği kaydedildi.
Karadeniz'de bulunan Novorossiysk Limanı, Rusya'nın en büyük ihracat noktaları arasında yer alıyor.
Kerç Boğazı'nda fırtına nedeniyle 15 Aralık 2024'te ayrı ayrı kazalara karışan, Rusya'ya ait "Volgoneft-212" ve "Volgoneft-239" tanker gemilerinin hasar görmesi sonucu petrol sızıntısı olmuş, bölge şehirlerinde çevre felaketi yaşanmıştı.