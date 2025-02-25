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Rusya'nın kırmızı bültenle aradığı şüpheli Kocaeli'de yakalandı

Rusya Federasyonu tarafından ‘Birden fazla kişiyle silahlı yağma’ suçundan kırmızı bültenle aranan Y.M. (37), Kocaeli’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Güncel
  • 25.02.2025 22:05
  • Giriş: 25.02.2025 22:05
  • Güncelleme: 25.02.2025 22:09
Kaynak: DHA
Rusya'nın kırmızı bültenle aradığı şüpheli Kocaeli'de yakalandı
DHA

Rusya tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rusya Federasyonu tarafından ‘Birden fazla kişiyle silahlı yağma’ suçundan kırmızı bülten ile aranan Y.M.’yi düzenledikleri operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Y.M., sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.

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