Rusya'nın Kursk bölgesinden 76 binden fazla kişi tahliye edildi

Rus haber ajansı TASS'ın Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Kursk'taki insanların tahliye sürecine ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Kursk'tan 76 binden fazla kişi tahliye edilirken, Rusya'nın 8 farklı bölgesinde yaklaşık 60 geçici konaklama merkezi kuruldu.

Durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgeye, ülkenin diğer kentlerinden sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevki de devam ediyor.

OLAY

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini duyurmuştu.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada da Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildiği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuyla çatışmaların sürdüğü Kursk'a ilave asker ve askeri araç gönderdiğini dün bildirmişti. Wagner paralı savaşçılarının da bölgeye gittiği iddia edilmişti.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Ukraynalı askerlerin, Kursk kentine doğru 30 kilometre ilerlediği, bölgedeki Suca kentinin civarındaki bazı yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağladığı iddia edilmişti.