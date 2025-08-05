Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 27 azaldı

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak 787,3 milyar rubleye (yaklaşık 9,8 milyar dolar) düştüğünü açıkladı.

YEDİ AYLIK DÖNEMDE DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinin ocak-temmuz döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 18,5 azalarak 5,52 trilyon rubleye gerilediği bildirildi.

TEMMUZ AYINDA BEKLENENİN ALTINDA GELİR

Açıklamada, temmuzda petrol ve doğal gazdan elde edilen gelirin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27 düştüğü ve planlanandan daha fazla gelir kaybı yaşandığı vurgulandı.

ÜRETİMDE DE AZALMA YAŞANDI

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, 16 Temmuz’da yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol üretiminin yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 211 milyon tona, doğal gaz üretiminin ise yüzde 3 azalışla 290 milyar metreküpe gerilediğini ifade etmişti.