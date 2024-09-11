Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı 70 milyon tona ulaştı

Lut, başkent Moskova'da Rusya Tarım Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkesinin tarım sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın tarım ihracatında yeni pazarlar geliştirmeye devam ettiğini anlatan Lut, özellikle Asya ve Afrika'ya tahıl ihracatında artış yaşandığını kaydetti.

Lut, Rusya'nın toplam tarım ürünleri ihracatının bu yıl artırmaya devam ettiğine işaret ederek, "2024'te uluslararası pazarlara 70 milyon ton tedarik ettik, bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış anlamına geliyor." dedi.

Bakan Lut, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, bu yıl 132 milyon ton tahıl hasadı ve 60 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştirmeyi planladıklarını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayıs ayında imzaladığı kararnameye göre, ülkenin tarım ürünleri ihracatının 2030 itibarıyla 2021'e kıyasla 1,5 kat artırılması hedefleniyor.