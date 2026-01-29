Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 3 kişi öldü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Zaporizhzhia Oblastı'nda yer alan Vilniansk kentine Şahid (Shahed) tipi dron ile düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden ikisinin 26 ve 50 yaşlarında kadın, diğerinin ise 62 yaşında bir erkek olduğu bildirildi.

Saldırıda 7 ev ağır hasar görürken biri tamamen yıkıldı. Ekipler ve vatandaşlar hasar gören bölgede incelemede bulunurken, itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdü.