Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 3 kişi öldü

Rusya'nın Ukrayna'daki Vilniansk kentine düzenlediği dron saldırısı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 29.01.2026 20:41
  • Giriş: 29.01.2026 20:41
  • Güncelleme: 29.01.2026 20:43
Kaynak: AA
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 3 kişi öldü
Fotoğraf: AA

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Zaporizhzhia Oblastı'nda yer alan Vilniansk kentine Şahid (Shahed) tipi dron ile düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden ikisinin 26 ve 50 yaşlarında kadın, diğerinin ise 62 yaşında bir erkek olduğu bildirildi.

Saldırıda 7 ev ağır hasar görürken biri tamamen yıkıldı. Ekipler ve vatandaşlar hasar gören bölgede incelemede bulunurken, itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

BirGün'e Abone Ol