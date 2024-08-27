Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırısı devam ediyor

Rusya'nın, 10 çeşitli füze ve 81 "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna topraklarına bugün de saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinde 3 "Kinjal" aerobalistik füze, 1 "İskender-M" balistik füze, 1 "İskender-K" seyir füzesi ve 5 X-101 model seyir füzesi ile 81 "Şahed" tipi İHA ile Ukrayna'ya saldırdığını belirtti.

10'A YAKIN İHA HAVA SAHASINDA BULUNDU

Ukrayna hava savunmasının çalışmaları sonucu 5 X-101 model seyir füzesi ve 60 İHA'nın düşürüldüğünü aktaran Oleşçuk, bir İHA'nın Belarus sınırını geçtiğini, 10'a yakın İHA'nın da Ukrayna hava sahasında bulunduğunu, muharebe çalışmasının devam ettiğini ifade etti.

Oleşçuk, muharebe eylemlerinin Kiev, Hmelnitski, Rivne, Vinnitsa, Çerkası, Herson, Mikolayiv, Zaporijya, Hmelnitski, Harkiv, Dnipropetrovsk, Poltav, Jitomir, Sumi, Çernigiv ve Kirovograd bölgelerinde yürütüldüğünü kaydetti.

FÜZE VE İHA'LARLA SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergiy Popko da idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya füze ve İHA'larla saldırı düzenlediğini belirterek, başkent Kiev'de hava saldırısı alarmının 5 saatten fazla sürdüğünü aktardı.

İHA'ların şehre birkaç dalga şeklinde birçok yönden girdiğini kaydeden Popko, Rusya'nın İHA'ladan sonra füzeler fırlattığını bildirdi.

Popko, "Hava savunma kuvvetlerimiz, günün başından bu yana Kiev yakınlarında 15'e yakın İHA ve birkaç füze yok etti. Başkente doğru uçan her şey imha edildi. Operasyonel bilgilere göre, Dnipro ve Desnyan ilçelerinde ormanlık alanlara enkazlar düştü, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının bir kısmı söndürüldü, bir kısmı da kontrol altına alındı. Olay yerinde acil servisler çalışıyor. Yaralı ve yıkım bilgisi alınmamıştır" ifadesini kullandı.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergiy Lısak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kriviy Rig kentindeki bir otele füze saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Saldırı yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Lısak, enkaz altında 2 kişinin olabileceğini belirtti.

Lısak, ayrıca şehirde 6 dükkan, 4 apartman ve 8 aracın da hasar gördüğünü ifade etti.

ZELENSKİ: 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saldırılarında isabet alan ve yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "Ne yazık ki hava savunmamızın verimli çalışmasına rağmen 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.