Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri haziranda 102 milyar ruble azaldı

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, haziranda 102 milyar ruble azalarak 12,6 trilyon rubleye (yaklaşık 143 milyar dolar) geriledi.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin haziranda 102 milyar ruble azaldığı belirtilen açıklamada, buna göre toplam hacmin 1 Temmuz itibarıyla 12,6 trilyon rubleye gerilediği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 7 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.

Rusya, Ulusal Varlık Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını da Ocak 2024'te sıfırlamıştı.



