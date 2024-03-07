Rusya'nın uluslararası rezervleri şubatta 2,8 milyar dolar azaldı

Rusya'nın uluslararası rezervleri şubatta önceki aya göre 2,8 milyar dolar gerileyerek 582,6 milyar dolara düştü.

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Mart itibarıyla 1 Şubat’a kıyasla yaklaşık yüzde 0,5 azalarak 585,4 milyar dolardan 582,6 milyar dolara geriledi.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.



