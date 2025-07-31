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Rusya'nın vurduğu Kiev'de can kaybı 11'e, yaralı sayısı 93'e yükseldi

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e, yaralı sayısı 93'e yükseldi.

Dünya
  • 31.07.2025 17:17
  • Giriş: 31.07.2025 17:17
  • Güncelleme: 31.07.2025 17:18
Kaynak: İHA
Rusya'nın vurduğu Kiev'de can kaybı 11'e, yaralı sayısı 93'e yükseldi
Fotoğraf: İHA

Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füze ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldığı saldırının bilançosu arttı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda can kaybının biri çocuk olmak üzere 11'e yükseldiği belirtildi.

Yaralananların sayısının ise 11'i çocuk olmak üzere 93'e ulaştığı aktarıldı.

Kurtarma ekiplerinin saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

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