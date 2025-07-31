Rusya'nın vurduğu Kiev'de can kaybı 11'e, yaralı sayısı 93'e yükseldi

Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füze ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldığı saldırının bilançosu arttı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda can kaybının biri çocuk olmak üzere 11'e yükseldiği belirtildi.

Yaralananların sayısının ise 11'i çocuk olmak üzere 93'e ulaştığı aktarıldı.

Kurtarma ekiplerinin saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.