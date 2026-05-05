Rusya'nın "Zafer Günü" ateşkesine Zelenski'den yanıt: "İnsan hayatı yıl dönümlerinden daha değerlidir"

Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası faşizmini mağlup etmesinin yıl dönümü vesilesiyle 8-9 Mayıs tarihlerinde Ukrayna’da ateşkes ilan edildiğini bildirdi.

RUSYA’DAN KİEV’İN MERKEZİNE FÜZE UYARISI

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Putin'in kararı doğrultusunda Ukrayna tarafının da ateşkese uymasının beklendiği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin 9 Mayıs Zafer Günü’nde Moskova’ya saldırı tehdidinde bulunduğuna değinilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Zafer Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerde güvenliğin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alacağı vurgulandı.

Açıklamada, “Kiev yönetiminin suç içerikli planlarını gerçekleştirmesi durumunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri karşılık olarak Kiev’in merkezine yoğun füze saldırıları düzenleyecektir. Kiev sakinlerini ve yabancı diplomatik temsilcilik çalışanlarını şehri terk etmeleri konusunda uyarıyoruz” denildi.

ZELENSKİ: "İNSAN HAYATI YIL DÖNÜMLERİNDEN DEĞERLİDİR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 6 Mayıs saat 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Rusya'nın 8-9 Mayıs tarihlerindeki kararını değerlendiren Zelenski, geçici ateşkesin sağlanması konusunda bugüne kadar Ukrayna'ya resmi olarak bir çağrının yapılmadığını ifade etti.

Zelenski, "İnsan hayatının, herhangi bir yıl dönümünün 'kutlanmasından' kıyaslanamayacak kadar daha değerli olduğuna inanıyoruz" diyerek, Rusya'nın ateşkesi ihlal etmesi durumunda karşılık verileceğini öne sürdü.