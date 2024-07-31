Rusya, nükleer silah tatbikatının üçüncü aşamasını başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının üçüncü aşamasına geçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin tatbikatının üçüncü aşamasının başladığı kaydedilerek, "Tatbikat sırasında, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri birimlerinin stratejik olmayan nükleer silahların savaşta kullanımına hazırlanması konularında çalışılacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tatbikatın bu aşamasının bir parçası olarak, Güney ve Merkez askeri bölgeleri füze birlikleri personelinin, İskender-M operasyonel-taktik füze sistemleri için özel eğitim mühimmatı temini, fırlatma araçlarını bunlarla donatma ve elektronik fırlatmalara hazırlanmak için belirlenen konumlara gizlice ilerlemeye yönelik muharebe eğitimi görevlerini yerine getireceği bildirildi.