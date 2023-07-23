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Rusya: Odessa’da tesisleri vurduk

Ajans Haberleri
  • 23.07.2023 12:39
  • Giriş: 23.07.2023 12:39
  • Güncelleme: 23.07.2023 12:40
Kaynak: AA
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Rusya: Odessa’da tesisleri vurduk

 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa şehri yakınlarında insansız su aracı üretimi ve bu araçlarla "terör eylemi" hazırlığı yapılan tesislerin yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ordunun, Ukrayna’da belirlenen hedefleri vurduğunu aktaran Konaşenkov, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, Odessa yakınlarında insansız su aracı üretimi ve bu araçlarla Rusya’ya karşı terör eylemlerine yönelik hazırlık yapılan tesislere yüksek hassasiyetli füzelerle saldırılar düzenledi." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, tesislerde yabancı paralı askerlerin bulunduğunu belirterek, "Hedef alınan tesislerin tümü imha edilmiştir." dedi.

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