Rusya: Odessa’da yakıt üssü, Hmelnitski’de hava üssüne zarar verdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Odessa kentindeki yakıt üssü ve Hmelnitski bölgesindeki askeri hava üssüne saldırı düzenleyerek zarar verdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna’nın içlerinde bazı yerlerdeki askeri hedefleri vurduğu kaydedilen açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel-taktik hava araçları, silahlı insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri Odessa şehri yakınlarında bir yakıt üssüne, Hmelnitski bölgesindeki Starokonstantinov askeri hava üssüne ve bir insansız hava aracı (İHA) kontrol noktasına, 137 bölgede askeri birliklerin ve teknik araçların bulunduğu yerlere yaptığı saldırılarla zarar verdi” ifadeleri kullanıldı.

Hava savunma sistemlerinin, ABD yapımı 3 adet HIMARS füzesi ve 68 adet uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğü aktarılan açıklamada, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 646 uçak, 283 helikopter, 32 bin 939 İHA, 580 hava savunma füze sistemi, 18 bin 532 tank ve zırhlı araç, 1469 çok namlulu roketatar, 15 bin 680 obüs ve havan topu, 26 bin 973 özel askeri aracın yok edildiği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca Ukrayna ordusunun saldırıları altındaki Kursk bölgesindeki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Rus ordusunun Ukrayna birliklerini etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, “Kursk bölgesindeki çatışmalarda toplamda düşman 20 bin 800’den fazla asker, 136 tank, 66 piyade savaş aracı, 98 zırhlı personel taşıyıcı, 885 zırhlı savaş aracı, 584 otomobil, 171 obüs, ABD yapımı 8 HIMARS ve 6 MLRS olmak üzere 33 çok namlulu roketatar, 9 hava savunma füze sistemi, 5 nakliye aracı, 45 elektronik harp istasyonu, 9 karşı batarya radarı, 3 hava savunma radarı, 22 mühendislik aracı ile diğer ekipmanları kaybetti" ifadelerine yer verildi.