Rusya, OPEC üyeliğiyle ilgili kararını açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), 1 Mayıs itibarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararını değerlendiren Peskov, bunun, BAE'nin kararı olduğunu ve saygı duyduklarını söyledi.

Peskov, BAE'nin enerji pazarlarında sorumlu yaklaşım sergileyeceği ve bu konuda koordinasyon halinde olacağı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

"Moskova, OPEC+'dan ayrılmayı planlıyor mu?" sorusunu ise Peskov, "Hayır. Bu format, enerji pazarlarındaki dalgalanmaları önemli ölçüde en aza indirgemeye ve bu pazarları istikrara kavuşturmaya yardımcı oluyor" şeklinde cevapladı.