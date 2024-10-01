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Rusya: Orta Doğu'daki durum ABD'nin acizliğini ortaya koyuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Doğu'daki durumun ABD'nin krizlerin çözümünde acizliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Dünya
  • 01.10.2024 23:45
  • Giriş: 01.10.2024 23:45
  • Güncelleme: 01.10.2024 23:48
Kaynak: AA
Rusya: Orta Doğu'daki durum ABD'nin acizliğini ortaya koyuyor
AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki durumu "ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin tam bir başarısızlığı" olarak nitelendirdi.

Kanlı dramın giderek ivme kazandığını dile getiren Zaharova, "Beyaz Saray’ın muğlak açıklamaları krizlerin çözümünde tam bir acizliğini ortaya koyuyor. (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken'ın çabaları on binlerce kişinin ölümüne ve çıkmaza yol açtı” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saraya göre İranın İsraile saldırısı "etkisiz" oldu
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