Rusya: Ortadoğu'dan ayrılmıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Rus diplomasisinin 2024 yılındaki faaliyetlerini değerlendirdi.

Lavrov, Suriye'deki duruma ilişkin, "Ortadoğu’dan ayrılmıyoruz. Suriye’de bazı olaylar yaşandı. Bunun nedeni de 10 yıl içinde siyasi sürecin frenlenmesi. Bir şey değiştirmeme isteği vardı" dedi.

"İKTİDAR PAYLAŞIMI KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANABİLİRDİ"

Lavrov, eski Suriye yönetimine Anayasa Komitesi'nin yeniden çalışmalarını başlatmasını önerdiklerini anlatarak, "Şam yönetimi, komitenin çalışmasını ve bazı anlaşmalara varmasını pek istemedi. İktidar paylaşımı konusunda anlaşma sağlanabilirdi. Terörist olmayan muhalif güçlerle iktidarın paylaşımın yapılmasını istemediler. Siyasi süreçte yavaşlama yaşandı. Bununla birlikte sosyal sorunlar yaşanmaya başladı ve durum kötüleşti. ABD’nin yaptırımları Suriye’nin ekonomisini olumsuz yönde etkiledi" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'nin doğusundaki toprakları işgal ettiğini vurgulayan Lavrov, "Bu bölgede petrol yatakları bulunuyor. Bu bölgede elde edilen kaynaklar, Suriye’nin kuzey doğusundaki ayrılıkçı unsurları desteklemek için kullanılıyor" diye konuştu.

"BİR TARAFTAN ŞAM, DİĞER YANDAN KÜRTLER MÜZAKERE ETMEK İSTEMEDİ"

Lavrov, Suriye'deki Kürtlere, Şam ile köprü kurulmasını teklif ettiklerini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onlar bunu istemedi. Onlar, orada Amerikalıların olacağını ve yarı devlet kuracağını söylüyordu. Onlara şunu hep anlatmaya çalıştık: Türkiye ve Irak, Kürt devletinin kurulmasına izin vermeyecek. Kürtlerin haklarının Suriye, Irak, İran ve Türkiye’de istişare edilmesinden ve korunmasından yana yaklaşım sergiledik. Bir taraftan Şam, diğer yandan Kürtler müzakere etmek istemiyordu."

Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'nin faaliyetleri ve Suriye'nin yeni yönetimi ile temasları sürdürdüğünü söyleyen Lavrov, "Suriye'deki durumun iyileştirilmesi yönündeki girişimlerde yararlı olmak istiyoruz. Bunun için Suriye’deki tüm siyasi, etnik, dini güçler ve tüm dış güçlerin katılımıyla kapsamlı diyaloğa ihtiyaç var. Türk ve Körfez ülkelerinden meslektaşlarla görüştüm. Onlar, bu sürece Rusya, Çin, İran’ın dahil edilmesinden yana. Buna açığız" ifadelerini kullandı.