Rusya: Ortadoğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen "Ortadoğu'daki Durum" başlıklı oturumda, bölgedeki son gelişmelere ilişkin Rusya'nın görüşlerine yer verdi.

Batılı ülkelerin, Ortadoğu'daki gelişmeleri yanlış göstermeye çalışabileceklerini belirten Evstigneeva, "Bölgeyi giderek daha derin bir kaosa sürükleyen, giderek artan sayıda can kaybına ve sivil altyapıya geri dönüşü olmayan hasara yol açan şey, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır" dedi.

Evstigneeva, bu durumun ciddi sonuçlarının birçok Ortadoğu ülkesinde şimdiden hissedildiğine işaret ederek, "Ne yazık ki Lübnan da bunun bir istisnası değil. İsrail'den bir kez daha büyük ölçekli saldırılara maruz kaldı" ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, aynı zamanda İsrail'in, ABD ve Fransa'nın ara buluculuğuyla varılan 2024 anlaşmalarını, birliklerini mavi hattın güneyine çekme ve Lübnan'a yönelik keyfi saldırıları durdurma konusunda defalarca ihlal ettiğini söyledi.

Lübnan'da yüz binlerce insanın evlerini terk etmek ve sığınak aramak zorunda kaldığını tahmin ettiğini belirten Evstigneeva, ülkenin "vahim sosyoekonomik durumu göz önüne alındığında" bu durumun, gıdaya erişim de dahil, temel ihtiyaçların karşılanmasında kaçınılmaz olarak sorunlara yol açacağını vurguladı.

Evstigneeva, 8 Mart'ta Beyrut'taki İran Büyükelçiliğinin 4 çalışanının öldürülmesine tepki göstererek, "Dün de İsfahan'daki Rus Başkonsolosluğuna yapılan saldırıda, Lübnan'daki sivil hedeflere ve diplomatik misyonlara yönelik ayrımcı saldırıların kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulamıştık. Bu kabul edilemez" diye konuştu.

ABD, HİZBULLAH'I İRAN'IN ÇIKARLARINI SAVUNMAKLA SUÇLADI

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Michael Waltz, ülkesinin İran rejiminin "uzun süredir vekili" olduğunu ileri sürdüğü Hizbullah'ın, İsrail'e karşı başlattığı saldırıları "kınadığını" belirtti.

Waltz, "Hizbullah, Lübnan halkını temsil etmediğini ve savunmadığını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. İran rejiminin çıkarlarını savunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in meşru güvenlik ihtiyaçlarını ve İran rejimi ile Hizbullah'tan kendini savunma hakkını kabul ediyoruz." diyen Waltz, Hizbullah'ın, Lübnan'ın barışçıl, istikrarlı ve işleyen bir devlet haline gelmesinin önünde bir engel olduğunu söyledi.

ABD Büyükelçisi Waltz, Lübnan Bakanlar Kurulu'nun 2 Mart'ta Hizbullah'ın askeri ve güvenlik faaliyetlerini yasaklama kararını da "memnuniyetle karşıladıklarını" ifade etti.

"Şimdi Lübnan hükümetinin ülkesinin tamamının kontrolünü geri almasının zamanıdır" diyen Waltz, ABD'nin bu çabayı "kesinlikle desteklediğini" kaydetti.