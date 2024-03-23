Rusya - Paraguay maçı iptal edildi

Rusya Futbol Federasyonu, Moskova’daki katliamın saldırısının ardından Rusya ile Paraguay arasında oynanacak dostluk maçının iptal edildiğini duyurdu.

Rusya Futbol Federasyonu (RFS), Rusya ile Paraguay arasında Moskova’da yapılması planlanan dostluk maçının, IŞİD'in düzenlediği saldırının ardından iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, dün akşam konser salonuna düzenlenen ve 110’dan fazla kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırının ardından, Moskova’da yapılması planlanan Rusya-Paraguay dostluk maçının yapılmayacağını duyurdu.