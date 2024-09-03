Rusya, Poltava bölgesinde eğitim kurumuna saldırı düzenledi: 41 ölü, 180 yaralı

Rusya'nın Poltava'da bir eğitim kurumuna düzenlediği saldırıda 41 kişi öldü. Saldırıda 180 kişi yaralandı.

Haberi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski duyurdu.

Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın, Ukrayna'nın Poltava bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırıda iki balistik füzenin kullanıldığını savunan Zelenski, saldırı sonucu Poltava'daki bir enstitünün kısmen yıkıldığını ve yanındaki hastanenin de hasar gördüğünü ifade etti.

Zelenski, mevcut bilgilere göre saldırıda 41 kişinin öldüğünü,180 kişinin yaralandığını aktardı.

Enkaz altında insanların olduğunu aktaran Zelenski, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın daha çok hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Zelenski, "Bizi Rus teröründen koruyabilecek uzun menzilli saldırılara şimdi ihtiyacımız var, daha sonra değil" ifadelerini kullandı.