Rusya: Putin, Trump ile temasa açık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ile ilgili bazı açıklamaları nedeniyle kızgın olduğu yönündeki haberleri değerlendiren Peskov, “Amerikan tarafı ile ikili ilişkilerin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. İlişkilerimize eski ABD yönetimi tarafından büyük zarar verildi. Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik bazı fikirler üzerinde de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Putin ve Trump arasında yeniden telefon görüşmesinin planlanmadığını belirten Peskov, “Putin, Trump ile temasa açık. Gerektiğinde böyle bir görüşme hızlı şekilde organize edilir” dedi.

Sözcü Peskov, Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışacağını duyuran siyasetçi Marine Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada suçlu bulunmasına ilişkin ise “Birçok Avrupa ülkesi, demokratik normları çiğneme yolunu izliyor. Fransa'nın iç işlerine karışmak istemiyoruz ve bunu hiçbir zaman yapmadık. Fakat gelenek olarak Avrupalı ülkeler, siyasi süreçlerde demokrasi sınırları dışına çıkmaktan kaçınmıyor” diye konuştu.

Peskov, Putin'in Rusya'yı ziyaret edecek Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşeceğini aktardı.