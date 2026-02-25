Rusya, savaşı 2026 boyunca sürdürebilir: Avrupa’ya füze ve İHA tehdidi artıyor

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ne (IISS) göre Rusya, artan ekonomik ve insan gücü sorunlarına rağmen Ukrayna’daki işgalini 2026 yılı boyunca sürdürebilecek kapasiteye sahip.

Londra merkezli düşünce kuruluşunun yıllık “The Military Balance” raporunda, Kremlin’in savaş ekonomisine geçiş yaptığı ve yüksek kayıplara rağmen askeri faaliyetlerini yoğun tempoda sürdürdüğü vurgulandı.

IISS Genel Direktörü Bastian Giegerich, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşı beşinci yılında sürdürme kapasitesinin azaldığına dair çok az işaret var” değerlendirmesinde bulundu.

EN AZ 186 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Rapora göre Moskova 2025 yılında savunmaya en az 186 milyar dolar harcadı. Bu rakam, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 7,3’üne karşılık geliyor. Bu oran ABD’nin harcama oranının iki katından, Birleşik Krallık’ın ise yaklaşık üç katından fazla.

Savunma finansmanı uzmanı Fenella McGerty, Rus ekonomisinde yavaşlama sinyalleri olsa da askeri harcamaların 2021’den bu yana reel olarak iki katına çıktığını belirtti. Bu artışın, Moskova’ya Ukrayna’ya karşı yoğun kara ve hava saldırılarını sürdürme imkânı sağladığı ifade edildi.

Raporda, Rusya’nın 1,2 milyondan fazla ölü ve yaralı kayıp verdiği tahmin edilirken, aylık 30 ila 35 bin kişilik yeni asker topladığı aktarıldı. Ancak IISS uzmanı Nigel Gould Davies, işe alım hızının aylık kayıpların gerisinde kalmaya başladığına dair işaretler bulunduğunu söyledi. Bu eğilimin sürmesi halinde Kremlin’in yeni bir zorunlu seferberlik kararı almak zorunda kalabileceği ve bunun da 2022’de görülen toplumsal huzursuzluk riskini yeniden doğurabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Moskova’nın savaş sırasında yeni taktikler ve silah sistemleri geliştirdiği belirtiliyor. Modernize edilen Shahed-136 tipi insansız hava araçlarının 2 bin kilometre menzile ulaşarak Avrupa içlerine kadar saldırı kapasitesi kazanabileceği ifade edildi. Giegerich, bu durumun NATO’nun füze savunma ve anti-drone sistemlerine daha fazla yatırım yapması gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.