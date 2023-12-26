Rusya Savunma Bakanı Şoygu, vurulan Rus çıkarma gemisiyle ilgili Putin'e bilgi verdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Kırım'da Rus çıkarma gemisi "Novoçerkassk"a yönelik düzenlenen saldırı hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Ukrayna ordusunun Kırım'da Feodosiya Üssü'ne yönelik düzenlediği saldırı ve çıkarma gemisi "Novoçerkassk"taki hasar hakkında Şoygu'dan bilgi aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım'da düzenlediği güdümlü füze saldırısında Rus çıkarma gemisi "Novoçerkassk"ın hasar aldığını açıklamıştı.