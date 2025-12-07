Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Donetsk'te 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık Ukrayna'nın ulaşım altyapısı, yakıt ve enerji tesisleri ile insansız hava araçları (İHA) üreten bir işletmesinin vurulduğu kaydedildi.

TÜM HEDEFLERİN VURULDUĞU AÇIKLANDI

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla düzenlendiği aktarılan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

Ukrayna'da 2 yerleşim yerinin Rus güçlerince ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Kuçerovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rovnoye yerleşim birimi kurtarıldı" denildi.