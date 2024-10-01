Rusya savunma bütçesini rekor düzeye çıkarmaya hazırlanıyor

Rusya, savunma harcamalarını yüzde 25 artırarak rekor seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor.

The Guardian'ın pazartesi günü parlamentonun web sitesinde yayınlanan taslak bütçe belgelerine dayandırdığı son haberine göre, harcamalarda planlanan son artış, Rusya'nın savunma bütçesini 2025 yılında 13,5 milyon ruble (109 milyar sterlin) gibi rekor bir düzeye çıkaracak.

Bu rakam, bir önceki rekor olan bu yıl savunma için ayrılan miktardan yaklaşık 3 milyon ruble daha fazla.

BÜTÇENİN YÜZDE 40'I

Savunma ve güvenlik harcamaları birlikte ele alındığında, 2025 yılında Rusya'nın toplam hükümet harcamalarının yaklaşık yüzde 40'ını (41,5 milyon ruble) oluşturacak.

Rusya'nın ekonomi alanında uzmanlaşmış önde gelen yayın organlarından The Bell'in haber bülteninde söz konusu artışa ilişkin "Ekonominin savaşa hazır hale geldiğinin bir kanıtıdır ve Ukrayna'daki savaş yakında sona erse bile orduya ve şişirilmiş savunma sektörüne para aktarmak en önemli öncelik olmaya devam edecektir" değerlendirmesi yapıldı.

Bütçe taslağına göre, sosyal harcamaların bu yılki 7,7 milyon rubleden yüzde 16'lık düşüşle 6,5 milyon rubleye düşmesi bekleniyor.

Rusya'nın orduya yaptığı devasa yatırım, NATO'nun Rusya'nın uzun vadeli bir savaşı sürdürme kabiliyetini hafife aldığını söyleyen Avrupalı savaş planlamacılarını endişelendiriyor. Bu arada Ukrayna, en yakın müttefiklerinden gelecek desteğin düzeyi konusunda belirsizlikle karşı karşıya.