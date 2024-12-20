Rusya silahlarını çekiyor

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Rusya’nın hava savunma sistemleri ve diğer silahlarını Suriye’den çektiği bildirildi. Suriye’den çekilen askerî ekipmanların bir kısmının Libya’ya taşıdığı ileri sürüldü.

Beşar Esad hükümeti döneminde orduda görevli olan eski bir asker, Alman haber ajansı DPA’ya açıklamasında bazı tesis ve tankların General Halife Hafter kontrolündeki Libya’nın doğusuna sevk edildiğini söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de ABD’de yayımlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine Rus hava savunma sistemlerinin Suriye’den çekildiğini teyit etti.