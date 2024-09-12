Rusya sınırı geçen yabancı gazetecileri arananlar listesine aldı

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos’ta sınırı geçerek girdiği Rusya’nın Kursk bölgesine gelişmeleri takip etmek için giren yabancı gazetecilerle ilgili hukuki süreç sürüyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı, yabancı gazetecileri sınırı yasa dışı olarak geçtikleri gerekçesiyle "arananlar listesine" aldı. Listeye eklenen gazetecilerin ABD’li yayın kuruluşu CNN’in Uluslararası Güvenlik Muhabiri İngiliz Nick Paton Walsh, Ukraynalı muhabirler Olesya Borovik, Natalya Nagornaya, Diana Butsko, İtalyan TV kanalı RAI’den Stefani Battistini, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle’den Nicholas Simon Connolly olduğu öğrenildi.

İTALYA RUS BÜYÜKELÇİYİ ÇAĞIRDI

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RAI muhabiri Stefania Battistini’nin arananlar listesine eklenmesi kararından duyduğu şaşkınlığını ifade etmek üzere Rusya’nın Roma Büyükelçisini bakanlığa çağırdığını duyurdu.

SINIRI YASA DIŞI GEÇMENİN 5 YIL CEZASI VAR

Sınırı yasa dışı geçmenin 5 yıla kadar cezası var

Öte yandan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), geçtiğimiz ay Kursk bölgesine giren bazı yabancı gazeteciler hakkında yasa dışı olarak sınırı geçtikleri gerekçesiyle ceza davası açıldığını duyurmuştu. Yasa dışı sınırı geçmenin 5 yıla kadar hapis cezası bulunduğu ifade edilmişti.