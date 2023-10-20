Rusya: Sivil hedeflere saldırıyı kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin, "Sivil hedeflere hangi taraftan olursa olsun saldırı yapılmasını kategorik olarak reddediyoruz, doğal olarak kınıyoruz." dedi.

Zaytsev, haftalık basın toplantısında AA muhabirinin İsrail’in Gazze Şeridi’nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi Rum Ortodoks Kilisesi’ne düzenlediği saldırıyı nasıl karşıladıklarına ilişkin sorusunu cevapladı.

Konunun soruşturulacağı gerçeğinden yola çıktıklarını belirten Zaytsev, "Sivil hedeflere hangi taraftan olursa olsun saldırı yapılmasını kategorik olarak reddediyoruz, doğal olarak kınıyoruz." ifadesini kullandı.