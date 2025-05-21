Rusya: "Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 232 İHA'yı bölgelerimiz üzerinde vurduk"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediğini açıkladı.

Rus hava savunma sistemlerince 232 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, İHA’ların bir kısmının Moskova bölgesinde vurulduğu belirtildi.

Rusya’da bugün başkent Moskova olmak üzere çok sayıda havalimanındaki uçuşlar, İHA saldırıları nedeniyle durdurulmuştu.

Ülkenin bazı bölgelerinde de saldırı tehlikesi nedeniyle mobil internet kapatılmıştı.