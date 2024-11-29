Rusya: Son bir haftada Amerikan yapımı 10 ATACMS füzesini düşürdük
Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Amerikan yapımı 10 adet Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzesinin Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 23-29 Kasım'da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına saldırılar düzenlediğine işaret edilerek, "Uzun menzilli Neptun füzesi, Amerikan yapımı 10 adet ATACMS füzesi, 15 adet Fransız yapımı Hammer ve Amerikan yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, ABD yapımı 2 adet HIMARS füzesi ile 353 insansız hava aracı Rus hava savunma sistemlerince düşürüldü." ifadelerine yer verildi.