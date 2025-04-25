Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Rusya, Suriye'den bir istihbarat yetkilisiyle görüştü: "Yapıcı bir görüşme"

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, geçen hafta Bakü'de Suriye istihbaratının yetkililerinden biri ile bir araya geldiğini belirterek "yapıcı bir görüşme" olduğunu söyledi.

Dünya
  • 25.04.2025 17:02
  • Giriş: 25.04.2025 17:02
  • Güncelleme: 25.04.2025 17:02
Kaynak: AA
Rusya, Suriye'den bir istihbarat yetkilisiyle görüştü: "Yapıcı bir görüşme"
Fotoğraf: AA

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, geçen hafta Suriye istihbaratı yetkilisiyle görüştüğünü belirtti.

Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Narışkin, geçen hafta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Afganistan ile ilgili konferansa katıldığını belirtti.

Konferansa Avrasya ve Ortadoğu ülkelerinin üst düzey temsilcilerinin katıldığını aktaran Narışkin, "Konferansta, Suriye istihbaratının yetkililerinden biri yer aldı. Onunla yapıcı görüşme yaptım" dedi.

Narışkin, görüşmenin içeriğine dair bilgi vermedi.

BirGün'e Abone Ol