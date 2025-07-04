Rusya, Taliban rejimini resmen tanıyan ilk ülke oldu

Rusya, 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban rejimini resmen tanıdıklarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rus haber ajansı RİA'ya, Afganistan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Afganistan'daki Taliban rejimini resmen tanıyıp tanımadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Kabulov, "Evet, tanıdı" ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko'nun, Afganistan'ın Moskova Büyükelçiliğin'e yeni atanan Gul Hasan ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Hasan'ın Rudenko'ya güven mektubunun kopyalarını teslim ettiği kaydedildi.

Ayrıca, Rus basınına yansıyan görüntülerde, Afganistan'ın Moskova Büyükelçiliği binasında Taliban rejiminin kullandığı bayrağın dalgalanması yer aldı.

RUSYA, TALİBAN'I TANIYAN İLK ÜLKE OLDU

Rusya'nın bu kararı ile 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ilk kez bir ülke tarafından tanınmış oldu.

Aynı dönemde, Batılı ülkeler Afganistan'daki diplomatik misyonlarını kapatmış, başkent Kabil'de çok az sayıda ülkenin büyükelçiliği aktif olarak çalışmalarına devam etmişti.

TALİBAN ÖNCE "TERÖR ÖRGÜTLERİ" LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla yasaklanan "terör örgütleri" listesine dahil edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2024'te Taliban'ı "terör" listesinden çıkaracak yasayı onaylamış, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi de nisanda, Taliban'ın ülkedeki faaliyetleriyle ilgili yasağın askıya alınmasına karar vermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Moskova'daki diplomatik temsilciliğinin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi yönünde karar alındığını bildirmişti.