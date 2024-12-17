Rusya Taliban’ı 'terör örgütü' listesinden çıkarıyor

Rusya, 2021'de Afganistan yönetimini yeniden ele geçiren Taliban'a ilişkin ilk somut adımı attı. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Taliban’ın "terör örgütü" listesinden çıkarılmasını mümkün kılacak yasa tasarısını kabul etti.

Duma'da kabul edilen yasa tasarısına göre, "terör örgütleri" listesinde yer alan örgütlerin faaliyetlerine dair yasak Rus mahkemeleri tarafından kaldırılabilecek. Rus mahkemelerinin kararı doğrultusunda Taliban ile Rusya hükümeti arasında resmi temaslar kurulabilecek ve Rusya vatandaşları da Taliban ile çalışabilecek.

Taliban'ı 2003 yılında terör örgütleri listesine ekleyen Rusya, ABD'nin Afganistan'dan çekildiği Ağustos 2021'den beri örgütle ilişkilerini kademeli olarak geliştiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin temmuz ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaptığı bir konuşmada Taliban'ı 'müttefik' olarak gördüklerini söylemiş, "Taliban terörle mücadelede bizim müttefikimiz çünkü görevdeki her hükümet sorumluluk alanında istikrar ister" ifadelerini kullanmıştı.

Şu ana kadar hiçbir devlet Taliban'a diplomatik tanınma sağlamazken Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri rejimin atadığı büyükelçileri resmen tanıyan ilk ülkeler olmuştu.