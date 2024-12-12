Rusya, terör örgütü listesindeki HTŞ'nin Suriye'de oluşturduğu geçici yönetimle temas kurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye'de El Kaide kökenli Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki gruplar tarafından Beşar Esad iktidarının düşürülmesinin ardından kurulan geçici yönetimle temas kurduklarını bildirdi.

Bogdanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Suriye'de kurulan geçici yönetimle temas kurduklarını belirten Bogdanov, "Başkent Şam'da çalışan siyasi komiteyle bir otelde temas kuruldu. Onlar, diplomatik misyon temsilcileriyle görüşüyor. Büyükelçiliğimizin temsilcileri de onlarla görüştü" dedi.

Bogdanov, görüşmede, öncelikle diplomatik misyonlarının ve Suriye'deki Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konuların ele alındığını bildirdi.

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ ÜSLERİ GÖREVE DEVAM EDECEK

Temasların yapıcı yönde ilerlediğini dile getiren Bogdanov, verilen sözlerin yerine getirileceğine dair umudunu paylaştı.

Bogdanov, Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumuna ilişkin ise şunları kaydetti:

"Üsler Suriye topraklarında kalıyor. Şimdilik bu konuda başka bir karar alınmadı. Bu üsler Suriye yönetiminin isteği üzerine orada konuşlandırıldı. Hedefimiz teröristlerle, IŞİD ile mücadeleydi. Herkes, terörle ve IŞİD'in kalıntılarıyla mücadelenin bitmediği konusunda hemfikir. Bu ortak çabaların pekiştirilmesi gerekiyor."

Mihail Bogdanov, bu bağlamda Suriye'nin Lazkiye ilinde Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün terörle mücadelede önemli rol oynadığını savundu.