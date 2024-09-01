Rusya: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Russia Today (RT) televizyon kanalına konuşan Lavrov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın yakın gelecekte Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüşmek üzere bir toplantı daha yapmayı planladıklarını söyledi.

TASS'ın aktardığına habere göre Lavrov, "Geçen yıl hem savunma hem de dışişleri bakanlıkları ve özel kurumların katılımıyla toplantılar düzenlemek için büyük çaba sarf ettik. Bu toplantıları Suriye Arap Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yol açabilecek koşulları görüşmek için kullandık. Bu toplantılara Suriye, Türkiye, Rusya ve İran'dan temsilciler katıldı” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Şimdi başka bir toplantı hazırlamanın makul olacağına inanıyoruz. Öngörülebilir bir gelecekte bunun gerçekleşeceğinden eminim" değerlendirmesinde bulundu.

"HENÜZ ANLAŞMAYA VARILMADI"

Lavrov, açıklamasında, "Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır olduğunu ancak henüz belirli koşullar üzerinde anlaşmaya varılmadığını" söyledi.

"Türkler buna hazır ama henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı" diyen Lavrov, "Mültecilerin geri dönüşü, Türk birliklerinin varlığını gereksiz kılacak terör tehdidini bastırmak için gerekli önlemler hakkında konuşuyoruz. Tüm bunlar üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, "Suriye hükümetine göre Ankara ile ilişkilerin normalleşmesi için Türk askerlerinin Suriye'den nihai olarak çekilme sürecine ilişkin net bir karar alınması gerektiğini" kaydetti.

ERDOĞAN GÖRÜŞME ÇAĞRISI YAPMIŞTI AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme çağrısında bulunmuştu. Almanya'da, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçının ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk" demişti. Erdoğan, şunları söylemişti: "Biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme konusunda Sayın Putin'in yaklaşımı var. Irak Başbakanı'nın yaklaşımı var. Arabuluculuktan bahsediyoruz, komşumuzla niye olmasın?"

ESAD SÜRECE DAİR KONUŞMUŞTU

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulunmuştu.

Meclisin dördüncü yasama oturumunun açılışı münasebetiyle Halk Meclisi önündeki açıklamasında Esad, "İlişkiyi yeniden tesis etmek için öncelikle bu ilişkinin bozulmasına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılması gerekir ve biz hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz" demişti.

"Herhangi bir müzakere sürecinin başarılı olması için güvenilecek bir referansa ihtiyacı vardır" diye konuşan Esad, "Daha önceki toplantılarda sonuç alamamanın nedenlerinden biri de referans eksikliğidir. Suriye, Türkiye’nin işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve teröre verdiği desteği durdurması gerektiğini sürekli vurguluyor" ifadelerini kullanmıştı.