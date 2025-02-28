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Rusya: Ukrayna 17 İHA ile saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın akşam saatlerinde 17 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Dünya
  • 28.02.2025 23:55
  • Giriş: 28.02.2025 23:55
  • Güncelleme: 28.02.2025 23:59
Kaynak: AA
Rusya: Ukrayna 17 İHA ile saldırı düzenledi
AA

Rusya, Ukrayna'nın 17 İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 20.05 ile 22.30 arasında hava savunma sistemleri tarafından 17 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Smolensk bölgesinde 5, Kırım üzerinde 4, Belgorod bölgesinde 3, Bryansk ve Voronej bölgelerinde 2'şer, Tver bölgesinde ise 1 İHA’nın düşürüldüğü bildirildi.

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