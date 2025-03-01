Rusya: Ukrayna bir kez daha TürkAkım'a saldırdı

Rusya, Ukrayna'nın Zelenski'nin ABD ziyareti sırasında TürkAkım'a saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Rusya, Ukrayna'nın 13 Ocak'ta da istasyona 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

Dünya 01.03.2025 15:07 Giriş: 01.03.2025 15:07

Güncelleme: 01.03.2025 15:12 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA