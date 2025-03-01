Rusya: Ukrayna bir kez daha TürkAkım'a saldırdı
Rusya, Ukrayna'nın Zelenski'nin ABD ziyareti sırasında TürkAkım'a saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Rusya, Ukrayna'nın 13 Ocak'ta da istasyona 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD ziyareti esnasında TürkAkım boru hattına doğalgaz sağlayan istasyona insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, TürkAkım boru hattının altyapısına yönelik saldırı girişimine ilişkin bilgiye yer verildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD ziyareti sırasında, dün gece Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna 3 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtilen açıklamada, saldırıyla "Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatının durdurulmasının hedeflendiği" ifade edildi.
"İSTASYONDA ZARAR YOK"
Tüm İHA'ların hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, istasyonun herhangi bir zarara uğramadığı bilgisi verildi.
Açıklamada, kompresör istasyonundan TürkAkım'a doğalgaz sevkiyatının normal şekilde sürdüğü kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığından 13 Ocak'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'nın aynı istasyona 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu duyurulmuştu.