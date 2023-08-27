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Rusya: Ukrayna, Bryansk ve Kursk bölgelerine İHA'larla saldırı girişiminde bulundu

Ajans Haberleri
  • 27.08.2023 09:46
  • Giriş: 27.08.2023 09:46
  • Güncelleme: 27.08.2023 09:46
Kaynak: AA
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Rusya: Ukrayna, Bryansk ve Kursk bölgelerine İHA'larla saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Bryansk ve Kursk bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarına İHA'larla "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemiyle Ukrayna'ya ait iki İHA'nın Braynsk ve Kursk bölgelerinin hava sahalarında imha edildiği bilgisi verildi.

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