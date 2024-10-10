Rusya: Ukrayna'da 2 adet Patriot fırlatıcısını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ABD üretimi 2 adet Patriot uzun menzilli hava savunma füze fırlatıcısını vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus uçakları, silahlı insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin, yaptıkları saldırılarla ABD üretimi AN/MSQ-104 savaş kontrol kabinini, AN/MPQ-65 çok işlevli radar istasyonunu ve 2 adet Patriot hava savunma füze fırlatıcısını vurduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin ve teçhizatlarının bulunduğu 131 bölgenin de bombalandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Hava savunma sistemleri, ABD üretimi 6 HIMARS füzesini düşürdü ve 96'sı özel askeri operasyon bölgesi dışında olmak üzere 205 uçak tipi insansız hava aracını imha etti." ifadesi kullanıldı.