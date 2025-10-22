Rusya Ukrayna'da 2 yerleşim yerini ele geçirdiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair açıklamada bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki cephedeki pozisyonlarını güçlendirdiği de bildiren açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesinde İvanovka, Zaporijya bölgesinde de Pavlovka yerleşim birimlerini kurtardı" şeklişnde açıklama yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonu Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde ve Poltavka, Donetsk bölgesinde de yerleşim yerlerinde de yeni yerler ele geçirdiklerini duyurmuştu.