Rusya: Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesinde Novonikolayevka yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Novonikolayevka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "İskender M" kısa menzilli balistik füze sistemiyle Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) fırlatma yerine düzenlenen saldırıda İHA yönetim merkezi, 25 İHA ile 5 otomobilin yok edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesinde Novopetrovskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.