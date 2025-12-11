Rusya Ukrayna'da iki yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı ve Kremlin'den üst üste açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalarda Harkiv bölgesindeki Liman yerleşimi ile Donetsk bölgesindeki Seversk kentinin Rusya tarafından ele geçirildiği duyuruldu.

HARKİV'DE LİMAN YERLEŞİMİ ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Liman yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine dair bilgi verildi.

Rus güçlerinin cephede ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Liman yerleşim yerinin kurtarılması sürecini tamamladı" ifadesi yer aldı.

KREMLİN'DEN İKİNCİ BİR AÇIKLAMA

Kremlin, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Seversk kentini ele geçirdiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'nda askeri yetkililerle toplantı yaptığını belirtti.

Toplantıya, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un yanı sıra Güney Askeri Grubu Komutanı Sergey Medvedev, 123. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı Denis Pirogov'un katıldığını aktaran Peskov, toplantıda Donetsk bölgesinin kuzeyindeki durumun ele alındığı bilgisini paylaştı.

Peskov, Putin'e cephedeki durum hakkında bilgi verildiğini belirterek, "Seversk kentinin kontrolümüze geçmesi konusu istişare edildi. Bu konuda Devlet Başkanı'na ayrıntılı bilgi verildi. Putin, cephedeki tüm yönlerdeki durumun olumlu olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

Donetsk bölgesinin kuzeyinde bulunan Seversk şehri, Rus ordusunun, Ukrayna'nın kontrolündeki Slavyansk şehrine doğru ilerleyişini kolaylaştıracağı belirtiliyor.

Slavyansk ise Ukrayna ordusu için tahkimat merkezi konumunda bulunduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Kuçerovka, Donetsk bölgesinde de Rovnoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.