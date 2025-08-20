Rusya: Ukrayna'da NATO askerlerinden oluşan barış gücünü kabul etmeyeceğiz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikrinden vazgeçmediğini kaydetti.

Buna karşı olduklarını açıkça söylediklerini vurgulayan Medvedev, "Barış gücü olarak NATO birliklerine hayır. Rusya böyle bir güvenlik garantisini kabul etmeyecektir" ifadesini kullandı.