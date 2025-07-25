Rusya: "Ukrayna'da son bir haftada 5 yerleşim birimini ele geçirdik"

Rusya, Ukrayna'da son bir haftada 5 yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 19-25 Temmuz tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Hafta içinde Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile 10 grup saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu saldırılar sonucu Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmeler, askeri havaalanı altyapısı, İHA montaj ve depolama noktaları, yakıt ve mühimmat depoları, Ukrayna ordusunun çeşitli bölgelerdeki merkezleri ile ABD yapımı 4 "Patriot" hava savunma sisteminin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, aynı tarihlerde Ukrayna'ya ait 2 bini aşkın İHA ve Karadeniz'de 4 insansız deniz aracının yok edildiği bilgisine yer verildi.

Hafta içinde Ukrayna'da 5 yerleşim yerinin Rus güçlerince ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Varaçino, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Belaya Gora, Novotoretskoye, Novoekonomiçeskiye ve Zverevo yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 664 uçak, 283 helikopter, yaklaşık 72 bin 400 İHA, 624 hava savunma füze sistemi, 24 bin 324 tank ve zırhlı araç, 1581 çok namlulu roketatar, 27 bin 815 obüs ve havan topu ile 38 bin 600'den fazla özel askeri aracın yok edildiği bildirildi.