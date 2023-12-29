Rusya: Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile birçok saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler yer aldı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'da askeri unsurları vurmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, 23-29 Aralık'ta askeri sanayi unsurlara, askeri havaalanı altyapısı, mühimmat, tekne, silah ve yakıt depolarına yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 50 grup ve 1 yoğun çaplı saldırı düzenledi. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri, milliyetçi ve yabancı paralı asker oluşumları vuruldu. Belirlenen tüm hedefler vuruldu." ifadelerine yer verildi.