Rusya-Ukrayna görüşmesi | Trump: İstanbul'daki toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmeleri konusunda, "(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Trump, Ortadoğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İstanbul'da yapılacak görüşmeye atıf yaparak, "(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Rusya ile Ukrayna yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalarda, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da müzakereler için bir araya gelme konusunda mutabık kalındığı bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderlerin Moskova'ya 30 günlük ateşkesi kabul etme çağrısının ardından, Ukrayna'yı 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak "doğrudan görüşmelere" davet etmişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını belirtmiş ve Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Gelişmeler üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 15 Mayıs’ta Putin ile Türkiye'de görüşmeyi kabul ettiğini duyurdu. Söz konusu açıklamaya Putin, henüz bir yanıt vermedi.