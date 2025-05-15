Rusya-Ukrayna heyetleri Türkiye'de: Zelenski-Erdoğan görüşmesi sona erdi

İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyetinin Türkiye’ye ulaştığı bildirildi.

Rus haber ajansı Tass, isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Ukrayna ile müzakere edecek Rus heyetinin İstanbul'a ulaştığını ve görüşmelerin TSİ 10.00'da Dolmabahçe'de başlamasının beklendiğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul’da yapılacak müzakerelerde Rusya’yı temsil edecek isimleri daha önce onaylamıştı. Onaylanan heyette, Putin'in ismi yer almamıştı.

Heyete Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Medinskiy, 2022’deki görüşmelere de başkanlık yapmıştı.

Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de yer alıyor.

Uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya, Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ve Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Öte yandan müzakerelere ABD Başkanı Donald Trump’ın katılıp katılmayacağına ilişkin belirsizlik de netleşti. Trump, bugün Katar’da yaptığı açıklamada “Türkiye’ye gidebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor” dedi.

Ancak Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Donald Trump İstanbul’daki ateşkes görüşmelerine katılmayacak.

ZELENSKİ ANKARA'DA

Fotoğraf: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Görüşme 13.52'de başladı.

Erdoğan ile Zelenski'nin görüşmesi 2 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği, 2 saat 45 dakika sürdü.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.