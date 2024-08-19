Rusya: Ukrayna için barış tekliflerimizi iptal etmedik

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna için barış tekliflerini iptal etmediklerini, ancak Kursk'taki durum nedeniyle bu aşamada müzakere yapamayacaklarını söyledi.

Uşakov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Rus gazetecilere Ukrayna meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin mümkün olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Uşakov, Ukrayna birliklerinin ağustos başında Kursk bölgesine girdiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu aşamada, söz konusu macera (Kursk'taki durum) göz önünde bulundurulduğunda müzakere etmeyeceğiz. Barış teklifimiz iptal değil. Halihazırda müzakere yapmak uygun değil."